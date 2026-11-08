Por Nuestras Fiestas - Temporada 5 - Capítulo 4: La fiesta del camarón en Santa Juana

08 nov. 2026 - 20:00 hrs.

En el cuarto capítulo de la quinta temporada de Por Nuestras Fiestas, nos trasladamos hasta Santa Juana, en la región del Biobío, donde se celebra la fiesta comunal que cuenta como principal ingrediente a los camarones de tierra o barro.

Ahí conocimos a Dervin Palma, artesano de la zona que nos llevó a la recolección de camarones en pleno temporal. Y es que con lluvia es mucho más fácil sacar a esta especie comestible.

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Durante nuestra visita también hablamos con Sergio González, quien fabrica y repara las máquinas para sacar camarones, mostrándonos todo el proceso de creación y funcionamiento.

Por Nuestras Fiestas / MEGA

El camarón es el centro de la fiesta en Santa Juana

Luego nos trasladamos hasta la plaza de Santa Juana, donde hay camarones por todos lados y en todas sus versiones, incluso unos bañados en chocolate.

En este espacio comunal conocimos a Jasmine Riquelme, una cantante encargada de animar a quienes llegan a la fiesta del camarón de Santa Juana.

Video disponible durante 60 días desde la fecha de publicación.

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