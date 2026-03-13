Todo por Tapia: Así fue el cara a cara de La Chofi y Tonka Tomicic en Detrás del Muro
El regreso de Detrás del Muro a Mega dejó varios momentos de mucho humor. Uno de los más comentados fue el tenso pero divertido cara a cara entre Tonka Tomicic y el personaje de La Chofi (Paola Troncoso).
En la escena, Tonka Tomicic interpretó a la jefa de seguridad del nuevo Presidente, encargada de revisar a todas las personas que ingresaban a La Moneda
El versus de Tonka Tomicic y La Chofi
Su actitud estricta la llevó a enfrentarse directamente con La Chofi, quien en el sketch cumplía el rol de encargada del aseo, sobre todo porque Tonka revisó exhaustivamente a Tapia (Patricio Fuentes), desatando los celos de su rival.
El momento se volvió rápidamente caótico cuando la supuesta revisión de seguridad comenzó a generar reclamos por parte de La Chofi, quien cuestionó el procedimiento y la autoridad del personaje interpretado por Tomicic, aunque en verdad todo fue por celos.Ir a la siguiente nota
La discusión fue subiendo de tono en medio de un intercambio cargado de humor y confusión, mientras otros personajes intentaban intervenir para entender qué estaba ocurriendo.
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