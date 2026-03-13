Todo por Tapia: Así fue el cara a cara de La Chofi y Tonka Tomicic en Detrás del Muro

13 mar. 2026 - 23:59 hrs. | Act. 14 mar. 2026 - 00:00 hrs.

El regreso de Detrás del Muro a Mega dejó varios momentos de mucho humor. Uno de los más comentados fue el tenso pero divertido cara a cara entre Tonka Tomicic y el personaje de La Chofi (Paola Troncoso).

En la escena, Tonka Tomicic interpretó a la jefa de seguridad del nuevo Presidente, encargada de revisar a todas las personas que ingresaban a La Moneda

El versus de Tonka Tomicic y La Chofi

Su actitud estricta la llevó a enfrentarse directamente con La Chofi, quien en el sketch cumplía el rol de encargada del aseo, sobre todo porque Tonka revisó exhaustivamente a Tapia (Patricio Fuentes), desatando los celos de su rival.

Detrás del Muro / Mega

El momento se volvió rápidamente caótico cuando la supuesta revisión de seguridad comenzó a generar reclamos por parte de La Chofi, quien cuestionó el procedimiento y la autoridad del personaje interpretado por Tomicic, aunque en verdad todo fue por celos.

La discusión fue subiendo de tono en medio de un intercambio cargado de humor y confusión, mientras otros personajes intentaban intervenir para entender qué estaba ocurriendo.

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