¡Con Piare con Pe como invitada! No te pierdas este viernes 21 de agosto un nuevo capítulo de Detrás del Muro

19 ag. 2026 - 11:50 hrs. | Act. 20 ag. 2026 - 11:48 hrs.

Este viernes 21 de agosto, Detrás del Muro tendrá una nueva entrega marcada por el humor y la participación de una reconocida comediante nacional.

El exitoso espacio de Mega, conducido por Kike Morandé, contará en esta oportunidad con la presencia de Piare con Pe.

Durante el capítulo, la humorista participará en diversas situaciones junto al elenco de Detrás del Muro, enfrentándose a las particulares historias que caracterizan al programa.

Detrás del Muro / Mega

¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?

El nuevo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 21 de agosto, a las 22:10 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

Podrás disfrutar de esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y también en Mega.cl.

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