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¡Una nueva faceta! Carolina Soto es la invitada del capítulo de este viernes en Detrás del Muro

  • Por Matías Rivera

Este viernes 25 de septiembre, Detrás del Muro presentará un nuevo capítulo cargado de sketches, personajes y situaciones que prometen sacar más de una carcajada a los televidentes.

El espacio de Mega, conducido por Kike Morandé, tendrá en esta oportunidad a una invitada muy especial: la cantante Carolina Soto, quien dejará por un momento su participación en Dale Play para sumarse a las distintas rutinas del programa.

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Durante el capítulo, Carolina participará en diversos sketches junto al elenco de Detrás del Muro, enfrentándose a inesperadas situaciones que lo llevarán a mostrar una faceta completamente diferente a la que acostumbra en televisión.

Carolina Soto
Detrás del Muro

¿A qué hora se emitirá Detrás del Muro?

El nuevo capítulo de Detrás del Muro se emitirá este viernes 25 de septiembre, a las 22:15 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

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Podrás disfrutar de esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y también en Mega.cl.

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