Agustina Pontoriero y Arenita protagonizarán una feroz pelea en la cocina en el capítulo 101 de El Internado
En el avance del capítulo 101 de El Internado, Agustina Pontoriero y Arenita tendrán una fuerte discusión por la prueba de la cocina.
Y es que el equipo rojo vendrá con rencillas desde antes, las que terminarán por explotar en la prueba física, donde Tom Brusse tendrá un paupérrimo desempeño y será defendido por Agustina Pontoriero, quien se pondrá en contra de su equipo.
Las discusiones no pararán
De esta forma, ambos equipos llegarán hasta la prueba de la cocina, donde la preparación de una masa hará temblar los cimientos de los rojos y provocará una fuerte discusión entre Agustina y Arenita.Ir a la siguiente nota
Precisamente, los chefs notarán que la masa, de la que era responsable Arenita, está mal hecha y Agustina le echará toda la responsabilidad. Sin embargo, la exreina pokemona se defenderá.
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