Presentado por: Betano Falabella

Agustina Pontoriero y Arenita protagonizarán una feroz pelea en la cocina en el capítulo 101 de El Internado

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 101 de El Internado, Agustina Pontoriero y Arenita tendrán una fuerte discusión por la prueba de la cocina. 

Y es que el equipo rojo vendrá con rencillas desde antes, las que terminarán por explotar en la prueba física, donde Tom Brusse tendrá un paupérrimo desempeño y será defendido por Agustina Pontoriero, quien se pondrá en contra de su equipo. 

Lo más visto de El Internado
Avance 101
El Internado / MEGA

Las discusiones no pararán 

De esta forma, ambos equipos llegarán hasta la prueba de la cocina, donde la preparación de una masa hará temblar los cimientos de los rojos y provocará una fuerte discusión entre Agustina y Arenita

Ir a la siguiente nota

Precisamente, los chefs notarán que la masa, de la que era responsable Arenita, está mal hecha y Agustina le echará toda la responsabilidad. Sin embargo, la exreina pokemona se defenderá. 

Ve el capítulo en

Leer más de

Minuto a minuto