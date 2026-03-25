Agustina Pontoriero y Arenita protagonizarán una feroz pelea en la cocina en el capítulo 101 de El Internado

25 mar. 2026 - 00:40 hrs.

En el avance del capítulo 101 de El Internado, Agustina Pontoriero y Arenita tendrán una fuerte discusión por la prueba de la cocina.

Y es que el equipo rojo vendrá con rencillas desde antes, las que terminarán por explotar en la prueba física, donde Tom Brusse tendrá un paupérrimo desempeño y será defendido por Agustina Pontoriero, quien se pondrá en contra de su equipo.

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Las discusiones no pararán

De esta forma, ambos equipos llegarán hasta la prueba de la cocina, donde la preparación de una masa hará temblar los cimientos de los rojos y provocará una fuerte discusión entre Agustina y Arenita.

Precisamente, los chefs notarán que la masa, de la que era responsable Arenita, está mal hecha y Agustina le echará toda la responsabilidad. Sin embargo, la exreina pokemona se defenderá.