"Fue un beso real": Apasionado momento entre Akemi Nakamura y Luis Mateucci sorprende a El Internado React
Este lunes, en una nueva edición de El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz reaccionaron al inesperado beso que protagonizaron Akemi Nakamura y Luis Mateucci al interior del encierro.
El momento se originó durante una actividad presentada por Yann Yvin, denominada el invernadero, instancia en la que los participantes podían interactuar en duplas o en grupo, generando cercanía y complicidad entre algunos de ellos.
El apasionado momento entre Akemi Nakamura y Luis Mateucci
Fue en ese contexto donde Nakamura y Mateucci compartieron un apasionado beso que rápidamente se desvió de la dinámica original, captando la atención tanto de sus compañeros como del público.
Ante la escena, Ortiz no dudó en comentar con humor: "Ah no, pero ese fue más que un chocolate. No, ese es un beso real, desde aquí veo las encías con chocolate. No, y la lengua, la vi".Ir a la siguiente nota
Por su parte, Blaschke también reaccionó sorprendida y lanzó una teoría sobre el momento: "Oye, el medio calugazo… Besazo. Camila Nash estaba confundida y Mateucci parece que también", haciendo alusión a un posible enredo amoroso al interior de la casa.
