"Fue un beso real": Apasionado momento entre Akemi Nakamura y Luis Mateucci sorprende a El Internado React

26 en. 2026 - 23:24 hrs.

Este lunes, en una nueva edición de El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz reaccionaron al inesperado beso que protagonizaron Akemi Nakamura y Luis Mateucci al interior del encierro.

El momento se originó durante una actividad presentada por Yann Yvin, denominada el invernadero, instancia en la que los participantes podían interactuar en duplas o en grupo, generando cercanía y complicidad entre algunos de ellos.

El apasionado momento entre Akemi Nakamura y Luis Mateucci

Fue en ese contexto donde Nakamura y Mateucci compartieron un apasionado beso que rápidamente se desvió de la dinámica original, captando la atención tanto de sus compañeros como del público.

El Internado / Mega

Ante la escena, Ortiz no dudó en comentar con humor: "Ah no, pero ese fue más que un chocolate. No, ese es un beso real, desde aquí veo las encías con chocolate. No, y la lengua, la vi".

Por su parte, Blaschke también reaccionó sorprendida y lanzó una teoría sobre el momento: "Oye, el medio calugazo… Besazo. Camila Nash estaba confundida y Mateucci parece que también", haciendo alusión a un posible enredo amoroso al interior de la casa.

