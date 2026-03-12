"Quiere seguidores": El Internado React respalda la teoría de Furia sobre los intereses de Michelle Peint

12 mar. 2026 - 23:31 hrs.

Este jueves, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron la teoría de Furia sobre Michelle Peint, luego de que esta última le hiciera un tierno regalo a Otakin.

Sin pelos en la lengua, Furia le expresó a Otakin que Peint realizó este gesto solo porque quiere su fama, ya que fue la única persona del encierro que recibió un obsequio por parte de ella.

El Internado React respalda la teoría de Furia

Respecto a esta teoría, en El Internado React se alinearon con Furia sobre el verdadero interés de Michelle Peint.

El Internado / Mega

"Siento que es una estrategia también, ella es influencer y tiktoker ¿Y qué quiere una tiktoker? Quiere seguidores, básicamente", expresó Álex Ortiz.

Por su parte, Nati Blaschke complementó los dichos de su compañero, diciendo: "Yo también creo que es una estrategia".

"Podría haberle hecho esto yo creo que a 2 personas de llevarle regalos: a Otakin o a Furia. Porque Furia también es una de las que tiene más seguidores y es de las que es más querida. Para mí más que los seguidores, el tema es cuál es la persona en este minuto que está siendo más querida en el reality", cerró la animadora del React.

