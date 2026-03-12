Furia comenzará a desconfiar de Michelle Peint: Mira EN VIVO el capítulo 92 de El Internado React
Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos dentro de la casona continúan intensificándose entre los participantes.
En esta próxima entrega, Furia manifestará su malestar y desconfianza con la recién ingresada Michelle Peint. Y es que en su llegada, Michelle se mostrará muy cercana a Otakin e incluso le entregará una polera que preparó especialmente para el influencer chileno.
Sigue EN VIVO El Internado React
Precisamente, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán acompañando el capítulo en El Internado React, donde comentarán y reaccionarán a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y escuchar las reacciones del público.Ir a la siguiente nota
¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!
Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial
Leer más de