El Internado React - Capítulo 69: Blu Dumay reacciona a emotivo testimonio de Arenita

02 feb. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 03 feb. 2026 - 00:45 hrs.

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de El Internado, donde las tensiones comenzaron a tener consecuencias directas en la convivencia. Para seguir cada detalle de lo que ocurrió, El Internado React acompañó el episodio en vivo.

En esta entrega del reality, Tonka Tomicic llegó a la casona para encabezar una emotiva actividad centrada en los recuerdos. Durante la conversación con Arenita, ella confesó que no tenía recuerdos de que sus padres la abrazaran o incluso le dijeran "te amo".

El Internado React - Capítulo 69

Nati Blaschke y Álex Ortiz estuvieron a cargo de comentar, opinar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de leer y compartir los mensajes del público.

Además, el react contó con la presencia de Blu Dumay, participante del reality, quien estuvo como invitada especial para analizar los últimos acontecimientos del encierro y entregar su visión sobre los conflictos que mantuvieron en tensión a la casona.

