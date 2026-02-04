El Internado Más Picante - Capítulo 71: Otakin como gran invitado

04 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, una previa pensada para profundizar en los momentos que marcaron el último episodio y poner sobre la mesa los temas que siguieron dando que hablar dentro del encierro.

Con Nati Blaschke y Poli Flores a cargo, el espacio revisó las escenas más comentadas del capítulo anterior y sumó chismes y detalles exclusivos que ayudaron a entender las dinámicas y tensiones entre los participantes.

Sigue EN VIVO El Internado Más Picante

Además, el programa contó con la participación de Otakin, uno de los participantes del reality, quien llegó como invitado para comentar su experiencia en la casona y entregar su visión sobre los conflictos que marcaron la convivencia en los últimos días.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Otakin, Nati Blaschke y Poli Flores!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado