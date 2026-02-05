"Pagaban bien": Otakin confesó que trabajó durante 13 años como Viejito Pascuero

05 feb. 2026 - 12:42 hrs.

Otakin visitó El Internado React, donde habló sobre su paso por el reality y también se atrevió a revelar un dato bastante desconocido de su vida.

Poli Flores le preguntó al creador de contenido si era verdad que había trabajado como Viejito Pascuero antes de estar en redes sociales.

"Yo trabajé de San Nicolás, de Santa Claus, de Viejito Pascuero durante 13 años, yo era Papá Noel todos los diciembres, pagaban bien, pero el único mes que trabajaba", explicó.

El Internado React

El gracioso mensaje de Otakin a Arenita

Tras lo anterior, Otakin demostró cómo eran las conversaciones que tenía con los niños y le mandó un mensaje a a su enemiga de El Internado:"Para Arenita no hay regalo, un carboncito".

Finalmente, el influencer fue consultado sobre si los niños lo insultaban y él contó cómo hacía que ellos creyeran en él: "Me tiraban la barba, pero yo usaba doble barba, una pegada a la piel y una encima, me decían que era la barba falsa y yo decía 'tíramela'".