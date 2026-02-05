El Internado Más Picante - Capítulo 72: Etienne Bobenrieth forma parte del programa
Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, un espacio pensado para profundizar en los momentos que marcaron el último episodio y contextualizar los conflictos que siguieron moviendo la convivencia dentro del encierro.
Con Nati Blaschke y Álex Ortiz a cargo, el programa revisó las escenas más comentadas del capítulo anterior y sumó chismes y detalles exclusivos que permitieron entender mejor las dinámicas entre los participantes.
El Internado Más Picante - Capítulo 72
Además, el react contó con la participación de Etienne Bobenrieth, exparticipante del reality, quien llegó como invitado para comentar su experiencia en la casona y entregar su mirada sobre los últimos acontecimientos que mantuvieron en tensión a los participantes.
