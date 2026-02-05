El Internado Más Picante - Capítulo 72: Etienne Bobenrieth forma parte del programa

05 feb. 2026 - 21:00 hrs.

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, un espacio pensado para profundizar en los momentos que marcaron el último episodio y contextualizar los conflictos que siguieron moviendo la convivencia dentro del encierro.

Con Nati Blaschke y Álex Ortiz a cargo, el programa revisó las escenas más comentadas del capítulo anterior y sumó chismes y detalles exclusivos que permitieron entender mejor las dinámicas entre los participantes.

El Internado Más Picante - Capítulo 72

Además, el react contó con la participación de Etienne Bobenrieth, exparticipante del reality, quien llegó como invitado para comentar su experiencia en la casona y entregar su mirada sobre los últimos acontecimientos que mantuvieron en tensión a los participantes.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Etienne Bobenrieth, Nati Blaschke y Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado