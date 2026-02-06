"Cuida lo nuestro aquí dentro y todo saldrá bien": La petición de Milo a Adrián tras su salida de El Internado

06 feb. 2026 - 17:00 hrs.

La eliminación de Milo González de El Internado dejó un vacío profundo en el corazón de Adrián Pedraja. Entre lágrimas, el español no ocultó su vulnerabilidad al despedirse de su pareja, evidenciando lo afectado que quedó con la partida de la argentina.

"Tengo miedo de que no nos veamos más", confesó Adrián durante la emisión de El Expulsado por Mega 2, manifestando su incertidumbe sobre el futuro de la relación fuera del encierro.

Una promesa más allá del encierro

A pesar de la tristeza del momento, Milo mantuvo la calma para consolar a su pareja y sellar un compromiso de fidelidad. Le aseguró que lo esperará afuera para cumplir sus planes de viajar juntos.

"Cuida lo nuestro aquí dentro y todo saldrá bien", le pidio Milo, enfatizando que el futuro que tanto le aterra a Adrián depende totalmente de él y cómo se comporte fuera de El Internado. "Todo está en tus manos en ese sentido", finalizó.

La tensión para la pareja comenzó en el momento que ambos quedaron amenazados y debían enfrentarse en la competencia de eliminación, Días antes de la prueba, ya sus compañeros habían cuestionado la relación y cómo iba a cambiar la vialidad de esta.

Hoy, con Milo fuera de competencia, el romance entra en una etapa de espera y distancia que pondrá a prueba lo que construyeron frente a cámaras.

