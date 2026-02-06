"No seas tan fiel, querida": La punzante advertencia de Laura Bozzo a Milo González

06 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Durante el más reciente capítulo de El Expulsado por Mega 2, Fernando Godoy le pregunta a Milo González si su relación con Adrián Pedraja queda en pausa o si tomaron la decisión de asumirse solteros mientras él permanezca en El Internado. El español aclaró que lo que él quiere es que ella lo espere afuera.

Agustina Pontoriero no tardó en preguntar si él se portará bien dentro del encierro sin su pareja, que ella puede tentarlo si quiere, pero Pedraja aclaró que le será fiel a la argentina dentro del reality.

Milo agregó que ella está segura que aguardará por él fuera del reality y que no verá a nadie más.

El Expulsado / Mega 2

El consejo de Laura a Milo

"No seas tan fiel, querida, que despuén te ponen los cachos y una queda como pendeja", le advirtió entonces Laura Bozzo, pero Milo respondió segura que si Adrián no la respeta, eso hablaría más de él que de ella, y que lo que pase de ahora en adelante, está en manos del español.

Laura aseguró que estará pendiente de lo que haga Pedraja si llegan nuevas participantes: "Yo a la primera te voy a avisar".

