"Tocaste mi vida": La tierna despedida de Fernando Solabarrieta a Milo González

06 feb. 2026 - 17:15 hrs.

Durante el más reciente capítulo de El Expulsado por Mega 2, Fernando Solabarrieta dedicó un conmovedor mensaje a Milo González tras su partida de El Internado, destacando la profunda amistad que construyeron durante el encierro.

Además, el periodista deportivo aprovechó para aconsejar a Milo y Adrián Pedraja sobre la intensidad emocional del programa, advirtiéndoles que no caigan en la "trampa" del encierro y vean las cosas con perspectiva en su relación.

El Expulsado / Mega 2

El consejo de Solabarrieta a Milo González

"En el contexto real, esto es solo una pausa de un mes... Es un hasta pronto", señaló el periodista.

Finalmente, agradeció a Milo por romper sus prejuicios sobre la amistad entre géneros: "Espero estar a la altura de tu cariño. Gracias por enseñarme que una mujer también puede ser una gran amiga; tocaste mi vida".

