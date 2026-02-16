¿Nueva amistad entre Furia y Camila Nash?: El Internado React analiza el beso de las participantes

16 feb. 2026 - 22:57 hrs.

Este lunes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron la posibilidad de una nueva amistad entre Furia y Camila Nash.

Pese a las múltiples discusiones que protagonizaron en las últimas semanas, ambas participantes sorprendieron al darse un divertido beso durante una actividad, gesto que abrió el debate sobre si sus diferencias realmente quedaron atrás.

¿Nueva amistad entre Furia y Camila Nash?

Al abordar el tema, Nati Blaschke fue categórica en su postura: "Según yo, esto es conveniencia, por supuesto".

El Internado / Mega

En la misma línea, Álex Ortiz planteó: "Notaron como que hacían match de repente para contenido, también puede ser".

"Sí, yo creo que para contenido show anda bien, pero yo al menos no compro mucho la historia", concluyó la animadora del react, dejando en claro sus dudas sobre la supuesta reconciliación.

Todo sobre El Internado React