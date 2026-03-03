¿La relación entre Camila Nash y Tom Brusse tiene futuro?: El Internado React analiza a la pareja

03 mar. 2026 - 22:54 hrs.

Este martes, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz teorizaron sobre el futuro de la relación entre Camila Nash y Tom Brusse.

Dentro del encierro, ambos participantes protagonizaron una intensa discusión sobre qué haría cada uno en caso de abandonar el reality, sin lograr ponerse de acuerdo.

¿La relación entre Camila Nash y Tom Brusse tiene futuro?

En ese contexto, Álex Ortiz comenzó a plantear sus dudas sobre la proyección del romance, asegurando que Nash no respetaría el vínculo, considerando que Brusse ya se involucró con otra persona dentro del mismo reality.

El Internado / Mega

"Yo creo que Camila está en un momento que su vibra está en pasarlo bien nomás. Creo que en cualquier momento hay una fiesta y no sé, Camila se va a desatar", comenzó diciendo.

"Aparte Tom ya se la cagó también ¿Qué respeto le vas a tener a un hue.. que te cagó en la misma casa? ¿Al lado tuyo? Además decían que Camila desapareció solo 16 horas en tiempo real", expresó.

