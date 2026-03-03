Akemi Nakamura defenderá a Maluma ante Luis Mateucci: Mira EN VIVO el capítulo 85 de El Internado React

03 mar. 2026 - 21:45 hrs.

La tensión no dará tregua en un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos continuarán intensificándose y marcarán el rumbo del encierro.

En esta próxima entrega, Luis Mateucci mencionará a Maluma y arremeterá contra Akemi Nakamura, mientras todos se ríen. Sin embargo, a la modelo no le hará gracia y sacará las garras para defender a su expareja: "No menciones la palabra de él en tu putrefacta boca".

Sigue EN VIVO El Internado React

Para vivir cada instante con mayor profundidad, El Internado React acompañará la transmisión con el análisis en vivo de Nati Blaschke y Álex Ortiz, quienes comentarán, debatirán y reaccionarán a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y compartir las opiniones del público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!



Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado