El Internado Más Picante - Capítulo 89: Fabio Agostini fue amenazado por primera vez

09 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Este lunes se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, y esta previa te puso al día con todo lo que necesitabas saber antes de su estreno.

De la mano de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa revisó los momentos más comentados del último episodio, además de revelar detalles y chismes exclusivos que han surgido al interior del encierro.

El Internado Más Picante - Capítulo 89

En la entrega anterior del encierro, los equipos se enfrentaron en una nueva competencia por equipos, en la cual perdieron los rojos. Laura Bozzo, como capitana de los derrotados, tomó la decisión de amenazar a Fabio Agostini, pues no cocinó mucho ya que estaba muy afectado por el circuito físico.

