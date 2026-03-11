Participantes vivieron compleja prueba: Mira EN VIVO el capítulo 91 de El Internado Más Picante

11 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, y en la previa podrás repasar los momentos más comentados del reality antes de su nueva entrega.

Nati Blaschke y Álex Ortiz serán los encargados de analizar lo que dejó el último capítulo, además de comentar detalles y chismes exclusivos que han surgido desde el interior del encierro.

Sigue EN VIVO El Internado Más Picante

En la anterior entrega del encierro, los participantes debieron consumir comida típica del campo nacional y extranjero. Fue así como los miembros del reality probaron pata de vaca, criadillas y "ñachi".

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado