El Internado Más Picante - Capítulo 92: Agustina Pontoriero y Laura Bozzo fueron nominadas
Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, donde se repasaron los momentos más comentados que dejó el reality.
En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron lo ocurrido en el último episodio, además de comentar situaciones que no se vieron en pantalla y revelar algunos chismes que surgieron al interior del encierro.
En la anterior entrega del encierro, los participantes del equipo rojo fueron sometidos a una prueba donde debían cocinar con una máscara de la diablada encima.
Tras algunos accidentes y otros problemas, los chefs eligieron a Agustina Pontoriero y Laura Bozzo como las nuevas amenazadas a eliminación, quienes se unieron a Fabio Agostini, que se encontraba amenazado desde antes.
