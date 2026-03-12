El Internado Más Picante - Capítulo 92: Agustina Pontoriero y Laura Bozzo fueron nominadas

12 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, donde se repasaron los momentos más comentados que dejó el reality.

En esta previa, Nati Blaschke y Álex Ortiz analizaron lo ocurrido en el último episodio, además de comentar situaciones que no se vieron en pantalla y revelar algunos chismes que surgieron al interior del encierro.

Sigue EN VIVO El Internado Más Picante

En la anterior entrega del encierro, los participantes del equipo rojo fueron sometidos a una prueba donde debían cocinar con una máscara de la diablada encima.

Tras algunos accidentes y otros problemas, los chefs eligieron a Agustina Pontoriero y Laura Bozzo como las nuevas amenazadas a eliminación, quienes se unieron a Fabio Agostini, que se encontraba amenazado desde antes.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial



Todo sobre El Internado