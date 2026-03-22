Furia tendrá tenso cruce con Luis Mateucci y Fabio Agostini: Mira EN VIVO el capítulo 98 de El Internado React

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22 mar. 2026 - 22:15 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, donde la convivencia dentro de la casona sigue tensionándose entre los participantes.

En la siguiente entrega del reality, Furia se enterará de alguna forma que Luis Mateucci y Fabio Agostini están hablando a sus espaldas, lo que la hará estallar de rabia.

Sigue EN VIVO El Internado React

Precisamente, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán acompañando el capítulo en El Internado React, donde comentarán y reaccionarán a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y escuchar las reacciones del público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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