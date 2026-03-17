Kari Belén arremete contra Adrián Pedraja tras contar cosas que ella le dice en la intimidad

17 mar. 2026 - 23:36 hrs.

En el capítulo 95 de El Internado, Kari Belén se enojó con Adrián Pedraja por andar contando las cosas que ella le dice en la intimidad y confianza.

Precisamente, la joven influencer chilena reclamó al español que no puede estar ventilando las cosas que ella le cuenta cuando están hablando los dos solos.

Ante esto, Adrián se intentó defender y mencionó que Kari debía ser más honesta y decir las cosas negativas que pensaba de Efrén. Sin embargo, ella aclaró que no le gusta andar diciendo aspectos negativos de la gente, al contrario, prefiere resaltar los positivos.

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Kari Belén enojada con Adrián Pedraja

"Prefiero decir las cosas positivas que suben", comentó Kari, a lo que Adrián aclaró que si una persona tiene algo, es necesario contarlo, pero ella insistió que se debe tener filtros y no decirle directamente a Efrén que era aburrido.

Una vez más Adrián reclamó que debía ir de frente, pero Kari quedó completamente indignada con sus declaraciones tras la asamblea del fuego.