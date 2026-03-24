El Internado Más Picante - Capítulo 100: Efrén Reyero fue eliminado del reality

24 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, la previa que repasó los momentos clave y adelantó lo que se venía en el encierro.

De la mano de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa revisó lo más relevante del último episodio y sumó chismes exclusivos que no se vieron en pantalla.

El Internado Más Picante - Capítulo 100

En la anterior entrega del encierro, Efrén Reyero perdió la prueba de cocina y fue eliminado del reality.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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