"Me siento tan débil": Akemi Nakamura llora de la frustración tras ser nominada en El Internado

18 mar. 2026 - 00:01 hrs. | Act. 19 mar. 2026 - 00:01 hrs.

En el capítulo 96 de El Internado, Akemi Nakamura resultó como la nueva amenazada del equipo verde tras decisión de los chefs.

Y es que los equipos tuvieron que ir a una competencia donde un participante de cada equipo debía armar 3 torres mientras gira una plataforma, mientras el resto debía preparar 3 tipos de gyozas.

Al presentar sus platos, los chefs decidieron que el ganador era el equipo rojo, por lo que un participante del equipo verde sería amenazado, siendo Akemi Nakamura la elegida.

La frustración de Akemi

Luis Mateucci fue a buscar a Akemi para saber cómo estaba, instante en el que la colombiana aseguró que "no estoy como pa' nadie, ni pa mí (sic)".

Ante esto, Mateucci reclamó que no la entendía, que no sabía por qué lloraba frente a todos para luego no querer hablar con nadie. "¿Dónde put... me meto? Estoy así porque estoy... por cosas que me pasan a diario que no sé", reclamó Nakamura.

Enseguida, el argentino explicó que él la ve guardándose demasiadas cosas y termina explotando con el resto, lo que no es positivo ni para ella, ni para sus compañeros.

"Me siento tan débil, me da mucha rabia, por llorar, por no tener carácter", dijo Akemi, a lo que Mateucci aclaró que ella no era débil y se está metiendo con su salud mental, tomándose muy a pecho un reality.

En esa línea, animó a Akemi y le afirmó que todo esta experiencia es "un aprendizaje más, al menos te estás dando cuenta, hay gente que no se da cuenta, como Adrián, y piensa que lo está haciendo bien. Vos más que nadie podés cambiar en el proceso porque te estás dando cuenta (...) Cambia el chip, pero débil no".

Sin embargo, después en conversación con Camila Nash y Agustina Pontoriero declaró que Akemi tiene cosas guardadas que no les ha contado a nadie.