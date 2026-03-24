Furia estallará de rabia con Luis Mateucci: Mira EN VIVO el capítulo 100 de El Internado React

24 mar. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, marcado por un ambiente cada vez más tenso dentro de la casona.

En esta próxima entrega, Furia protagonizará una tensa discusión con Luis Mateucci, en la que le dirá que no tiene personalidad y que solo pierde el tiempo intentando acercarse a las mujeres del encierro.

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Precisamente, Nati Blaschke y Álex Ortiz serán los encargados de opinar, comentar y reaccionar a todo lo que ocurra en pantalla, además de leer y escuchar las reacciones del público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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