Camila Nash lloró por la eliminación de Efrén Reyero: Mira EN VIVO el capítulo 101 de El Internado Más Picante

25 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, un espacio clave para entender todo lo que está pasando dentro del encierro.

Con la conducción de Nati Blaschke, el programa puso el foco en los momentos más comentados del último episodio, además de revelar chismes exclusivos que no se vieron en pantalla.

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En la anterior entrega del encierro, Camila Nash y Tom Brusse se mostraron tristes y afectados por la eliminación de Efrén Reyero, llorando por su repentina partida.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke!

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