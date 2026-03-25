Agustina Pontoriero y Arenita tendrán tenso cara a cara: Mira EN VIVO el capítulo 101 de El Internado React

25 mar. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, en medio de un ambiente cada vez más cargado de tensión dentro de la casona.

En esta próxima entrega, Agustina Pontoriero y Arenita tendrán una fuerte discusión por la prueba de la cocina.

Sigue EN VIVO El Internado React

Como ya es habitual, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán a cargo de analizar, comentar y reaccionar en tiempo real a todo lo que ocurra en pantalla, además de interactuar con las opiniones del público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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