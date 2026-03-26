El Internado Más Picante - Capítulo 102: Agustina Pontoriero decidió nominar a Arenita

26 mar. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, un espacio pensado para repasar y analizar todo lo que dejó el encierro.

Con Nati Blaschke y Álex Ortiz en la conducción, el programa abordó los momentos más comentados del último episodio y sumó detalles inéditos y chismes exclusivos desde la casona.

El Internado Más Picante - Capítulo 102

En la anterior entrega del reality, el equipo rojo perdió la prueba de cocina y Agustina Pontoriero decidió nominar a Arenita.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke!

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