El Internado Más Picante - Capítulo 102: Agustina Pontoriero decidió nominar a Arenita
Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, un espacio pensado para repasar y analizar todo lo que dejó el encierro.
Con Nati Blaschke y Álex Ortiz en la conducción, el programa abordó los momentos más comentados del último episodio y sumó detalles inéditos y chismes exclusivos desde la casona.
El Internado Más Picante - Capítulo 102
En la anterior entrega del reality, el equipo rojo perdió la prueba de cocina y Agustina Pontoriero decidió nominar a Arenita.Ir a la siguiente nota
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