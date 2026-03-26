Luis Mateucci y Michelle Peint tendrán apasionado momento: Mira EN VIVO el capítulo 102 de El Internado React

26 mar. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, en un escenario donde las tensiones continúan marcando la convivencia dentro de la casona.

En esta próxima entrega, se vivirá un íntimo y candente momento entre Luis Mateucci y Michelle Peint, quienes concretarán su evidente química.

Sigue EN VIVO El Internado React

Como cada capítulo, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán atentos a todo lo que ocurra en pantalla, comentando, reaccionando y compartiendo las opiniones del público en tiempo real.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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