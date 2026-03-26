"¿Cómo puede decir eso?": Desafortunado comentario de Tom Brusse causa indignación en El Internado React

26 mar. 2026 - 23:24 hrs.

Este jueves, en El Internado React, Nati Blaschke y Álex Ortiz reaccionaron al incómodo momento que vivió Tom Brusse al interior de la casona.

Durante una actividad, todos los integrantes del reality se enteraron de que Brusse escogió a Kari Belén para pasar "una noche de pasión", incluida Camila Nash, quien quedó indignada por la elección.

El desafortunado comentario de Tom Brusse

Ante esto, el marroquí reveló que en un inicio habló mucho tiempo con Kari porque le "recordaba mucho a mi ex", comentario que dejó atónitos a los animadores del React.

El Internado / Mega

"Es que si tú me decís eso, mejor arranca porque te voy a ahogar ¿Cómo puede decir eso?... Es la peor cuestión que puedes decir", expresó Nati Blaschke.

"Es como que te dijeran, hay algunos locos que dicen 'oye, te pareces mucho a mi ex', de entradita. Malísimo, porque netamente está contigo por eso", complementó Álex Ortiz.

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