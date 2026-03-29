Blu Dumay sorprendió con inesperada confesión: Mira EN VIVO el capítulo 103 de El Internado Más Picante

29 mar. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que profundiza en los momentos más comentados del encierro.

Con Nati Blaschke y Álex Ortiz en la conducción, el programa repasa lo más relevante del último episodio y revela detalles inéditos y chismes exclusivos que no se vieron en pantalla.

Sigue EN VIVO El Internado Más Picante

En la próxima entrega del encierro, Adrián Pedraja reveló que tendría una noche de pasión con Arenita, mientras que Blu Dumay confesó que le gustaría besar apasionadamente a Camila Nash.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke!

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