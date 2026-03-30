Camila Nash estalló de furia por beso de Kari y Tom: Mira EN VIVO el capítulo 104 de El Internado Más Picante

30 mar. 2026 - 21:15 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que pone bajo la lupa todo lo ocurrido en el encierro.

Con Nati Blaschke y Álex Ortiz en la conducción, el programa repasa los momentos más relevantes del último episodio y revela detalles inéditos y chismes exclusivos que marcaron la convivencia.

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En la anterior entrega del encierro, Tom Brusse está en graves problemas, ya que durante una actividad de modelaje para escoger al rey y reina de la chacra, el marroquí besó a Kari Belén, su pareja para esta dinámica. Esta situación hizo estallar de furia a Camila Nash.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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