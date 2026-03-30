Blu Dumay quedará en shock al ver a Fabio con Agustina: Mira EN VIVO el capítulo 104 de El Internado React

30 mar. 2026 - 22:15 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, en medio de una convivencia cada vez más marcada por los conflictos dentro de la casona.

En la siguiente entrega, Blu Dumay quedará completamente en shock al ver cómo Fabio Agostini se estará bañando con Agustina Pontoriero.

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Como cada jornada, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán acompañando el capítulo en tiempo real, comentando, reaccionando y compartiendo las opiniones del público sobre todo lo que ocurra en pantalla.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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