El Internado Más Picante - Capítulo 105: Blu Dumay descubrió a Fabio bañándose con Agustina

31 mar. 2026 - 21:15 hrs.

Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, un espacio dedicado a desmenuzar todo lo que dejó el encierro.

Con Nati Blaschke y Álex Ortiz en la conducción, el programa repasó los momentos más impactantes del último episodio y sumó revelaciones y chismes exclusivos que no se vieron en pantalla.

El Internado Más Picante - Capítulo 105

En la anterior entrega del reality, Blu Dumay descubrió a Fabio Agostini bañándose junto a Agustina Pontoriero, escena que no le gustó para nada.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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