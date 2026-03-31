El Internado Más Picante - Capítulo 105: Blu Dumay descubrió a Fabio bañándose con Agustina
Esta noche se emitió un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, un espacio dedicado a desmenuzar todo lo que dejó el encierro.
Con Nati Blaschke y Álex Ortiz en la conducción, el programa repasó los momentos más impactantes del último episodio y sumó revelaciones y chismes exclusivos que no se vieron en pantalla.
El Internado Más Picante - Capítulo 105
En la anterior entrega del reality, Blu Dumay descubrió a Fabio Agostini bañándose junto a Agustina Pontoriero, escena que no le gustó para nada.Ir a la siguiente nota
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