Otakin y Fabio Agostini tendrán tensa discusión: Mira EN VIVO el capítulo 105 de El Internado React
Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, donde la convivencia seguirá tensionándose al interior de la casona.
En esta próxima entrega, Otakin nominará a Fabio Agostini y él se enfurecerá con sus palabras, provocando una discusión que subirá de tono rápidamente.
Ante la posibilidad de una pelea, Fran García-Huidobro decidirá intervenir y separar a ambos famosos, quienes estuvieron a punto de irse a las manos.
Sigue EN VIVO El Internado React
Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán a cargo de acompañar el capítulo en tiempo real, comentando, reaccionando y compartiendo las opiniones del público sobre todo lo que ocurra en pantalla.
¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!
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