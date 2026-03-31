Otakin y Fabio Agostini tendrán tensa discusión: Mira EN VIVO el capítulo 105 de El Internado React

31 mar. 2026 - 22:00 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, donde la convivencia seguirá tensionándose al interior de la casona.

En esta próxima entrega, Otakin nominará a Fabio Agostini y él se enfurecerá con sus palabras, provocando una discusión que subirá de tono rápidamente.

Ante la posibilidad de una pelea, Fran García-Huidobro decidirá intervenir y separar a ambos famosos, quienes estuvieron a punto de irse a las manos.

Sigue EN VIVO El Internado React

Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán a cargo de acompañar el capítulo en tiempo real, comentando, reaccionando y compartiendo las opiniones del público sobre todo lo que ocurra en pantalla.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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