Michelle discutió con Furia por Nico Solabarrieta: Mira EN VIVO el capítulo 107 de El Internado Más Picante

05 abr. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que revisa en detalle todo lo que dejó el encierro.

Con Álex Ortiz en la conducción, el programa analiza los momentos más comentados del último episodio y revela información inédita y chismes exclusivos desde la casona.

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En la anterior entrega del encierro, Michelle Peint se enfrascó en una discusión con Furia, luego de decir que también encontraba bastante guapo a Nicolás Solabarrieta.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

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