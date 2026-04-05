Agustina Pontoriero coqueteará con Adrián Pedraja: Mira EN VIVO el capítulo 107 de El Internado React

05 abr. 2026 - 22:15 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado, con un escenario marcado por el aumento de las tensiones dentro de la casona.

En la siguiente entrega, Agustina Pontoriero comenzará a decirle a Adrián Pedraja que le gusta el cuerpo que tiene en la actualidad. Furia será testigo de los coquetos comentarios y le dirá a su amiga que tiene que pasar algo más entre ellos dos.

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Álex Ortiz estará acompañando el capítulo en tiempo real, comentando, reaccionando y leyendo las opiniones del público sobre todo lo que ocurra en pantalla.

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