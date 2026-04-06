Un inesperado beso dejará a todos en shock: Sigue EN VIVO el capítulo 108 de El Internado Más Picante

06 abr. 2026 - 21:00 hrs.

Comienza una nueva semana y con eso, continúan los capítulos de El Internado, los cuales están que arden y llenos de polémicas.

En esta ocasión, el capítulo viene cargado de momentos bastante coquetos, donde una pijamada generará besos entre varios participantes, como por ejemplo, entre Blu Dumay y Camila Nash.

No solo lo anterior, pues no todo será positivo y Camila Nash se quejará con Tom Brusse del actuar de Luis Mateucci en la actividad.

¿Cómo ver El Internado Más Picante?

Si quieres revivir los mejores momentos del capítulo anterior del reality puedes sintonizar El Internado Más Picante, conducido por Álex Ortiz.

Para ver esta transmisión, solo debes ingresar al canal de Youtube de Mega y hacer click en la emisión en vivo ¡No te lo puedes perder!