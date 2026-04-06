Camila Nash y Blu Dumay se besarán apasionadamente: Sigue EN VIVO el capítulo 108 de El Internado React

06 abr. 2026 - 21:45 hrs.

Comienza una nueva semana y con eso, siguen los capítulos de El Internado, los cuales están que arden y llenos de polémicas.

En esta ocasión, el capítulo viene cargado de momentos bastante fogosos y una pijamada traerá encendidos besos entre varios participantes, como por ejemplo, entre Blu Dumay y Camila Nash.

No solo lo anterior, pues no todo será positivo y Camila Nash se quejará con Tom Brusse del actuar de Luis Mateucci en la actividad, quien al parecer se pasó en nivel de intensidad.

¿Cómo ver El Internado React?

Puedes ver en vivo el nuevo capítulo del reality sintonizando El Internado React, conducido por Álex Ortiz.

Para ver esta transmisión, solo debes ingresar al canal de Youtube de Mega y hacer click en la emisión en vivo ¡No te lo puedes perder!