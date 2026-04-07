Fiesta dejó conflictos e impensados acercamientos: Sigue EN VIVO el capítulo 109 de El Internado Más Picante

07 abr. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que revisa en detalle todo lo que deja el encierro.

Con Álex Ortiz y Nati Blaschke en la conducción, el programa analizará los momentos más comentados del último episodio y revelará información inédita y chismes exclusivos desde la casona.

El Internado Más Picante te pone al día

En la anterior entrega del encierro, Fabio Agostini y Tom Brusse se enfrascaron en una tensa discusión durante la pijamada.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

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