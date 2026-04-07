Presentado por: Betano Falabella

Fiesta dejó conflictos e impensados acercamientos: Sigue EN VIVO el capítulo 109 de El Internado Más Picante

  • Por Matías Rivera

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, el espacio que revisa en detalle todo lo que deja el encierro.

Con Álex Ortiz y Nati Blaschke en la conducción, el programa analizará los momentos más comentados del último episodio y revelará información inédita y chismes exclusivos desde la casona.

Lo más visto de El Internado

El Internado Más Picante te pone al día 

En la anterior entrega del encierro, Fabio Agostini y Tom Brusse se enfrascaron en una tensa discusión durante la pijamada. 

Ir a la siguiente nota

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Álex Ortiz!

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Todo sobre El Internado

Leer más de

Minuto a minuto