Camila Nash lo contará todo: Sigue EN VIVO el capítulo 109 de El Internado React

07 abr. 2026 - 22:20 hrs.

Este martes se emite un nuevo capítulo de El Internado, los cuales están que arden y llenos de polémicas.

Y es que el anterior capítulo ya viene con momentos bastante fogosos y una pijamada que trajo encendidos besos entre varios participantes, como por ejemplo, entre Blu Dumay y Camila Nash.

No solo lo anterior, pues no todo fue positivo y Camila Nash se quejó con Tom Brusse del actuar de Luis Mateucci en la actividad, quien al parecer se pasó en nivel de intensidad.

Sigue EN VIVO El Internado React

Puedes ver en vivo el nuevo capítulo del reality sintonizando El Internado React, conducido por Álex Ortiz y Nati Blaschke.

Además, Camila Nash se hará presente en el espacio para contar los secretos del encierro.

Para ver esta transmisión, solo debes ingresar al canal de Youtube de Mega y hacer click en la emisión en vivo ¡No te lo puedes perder!