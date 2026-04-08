Furia y Luis Mateucci tuvieron intensa pelea: Mira EN VIVO el capítulo 110 de El Internado Más Picante

08 abr. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche llega un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, acompañado de una previa imperdible para ponerse al día con todo lo ocurrido en el reality.

Con la conducción de Nati Blaschke y Álex Ortiz, este adelanto repasa los momentos clave del último episodio y suma revelaciones exclusivas que dan que hablar dentro de la casona.

Sigue EN VIVO El Internado Más Picante

En la anterior entrega del encierro, Furia y Luis Mateucci protagonizaron una nueva pelea frente a todos sus compañeros.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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