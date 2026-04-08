Michelle Peint y Agustina Pontoriero estallarán de furia: Mira EN VIVO el capítulo 110 de El Internado React

08 abr. 2026 - 21:45 hrs.

El Internado entra en una etapa decisiva y esta noche promete subir la intensidad dentro del encierro. En paralelo, El Internado React se convierte en la compañía ideal para no perder detalle de lo que ocurre en pantalla.

En la siguiente entrega, Michelle Peint y Agustina Pontoriero tendrán una fuerte discusión en una nueva Asamblea del Fuego.

Sigue EN VIVO El Internado React

Nati Blaschke y Álex Ortiz lideran este espacio en vivo, donde comentan, analizan y reaccionan a cada momento del capítulo, además de interactuar con el público y recoger sus opiniones en tiempo real.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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