El Internado Más Picante - Capítulo 111: Agustina y Michelle comenzaron una guerra
El Internado Más Picante regresó con un nuevo capítulo, acompañado de una previa clave para entender todo lo que había ocurrido en el encierro.
Con Nati Blaschke y Álex Ortiz al mando, este espacio repasó los momentos más comentados del último episodio y reveló detalles inéditos que siguieron alimentando la conversación dentro de la casona.
El Internado Más Picante - Capítulo 111
En la entrega anterior del encierro, Agustina Pontoriero y Michelle Peint se dijeron de todo, protagonizando una discusión de alto calibre.Ir a la siguiente nota
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