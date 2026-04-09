Presentado por: Betano Falabella

El Internado Más Picante - Capítulo 111: Agustina y Michelle comenzaron una guerra mega

El Internado Más Picante - Capítulo 111: Agustina y Michelle comenzaron una guerra

  • Por Mega

El Internado Más Picante regresó con un nuevo capítulo, acompañado de una previa clave para entender todo lo que había ocurrido en el encierro.

Con Nati Blaschke y Álex Ortiz al mando, este espacio repasó los momentos más comentados del último episodio y reveló detalles inéditos que siguieron alimentando la conversación dentro de la casona.

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El Internado Más Picante - Capítulo 111

En la entrega anterior del encierro, Agustina Pontoriero y Michelle Peint se dijeron de todo, protagonizando una discusión de alto calibre.

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¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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