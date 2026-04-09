Luis Mateucci peleará con Fabio Agostini: Mira EN VIVO el capítulo 111 de El Internado React

09 abr. 2026 - 21:45 hrs.

El Internado continúa elevando la tensión y esta noche promete nuevos conflictos que podrían cambiar el rumbo del encierro. Para seguir cada detalle, El Internado React se posiciona como el espacio clave para acompañar el capítulo en tiempo real.

En esta próxima entrega del encierro, Luis Mateucci y Fabio Agostini se enfrascarán en una pelea de alto calibre.

Sigue EN VIVO El Internado React

Nati Blaschke y Álex Ortiz lideran este espacio, donde analizan, comentan y reaccionan a todo lo que ocurre en pantalla, además de interactuar con el público y recoger sus opiniones en vivo.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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