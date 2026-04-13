Agostini y Mateucci tuvieron tensa discusión: Mira EN VIVO el capítulo 112 de El Internado Más Picante

13 abr. 2026 - 21:00 hrs.

Esta noche se emite un nuevo capítulo de El Internado Más Picante, la previa que te pone al día con todo lo que dejó el encierro.

De la mano de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el espacio repasa lo más importante del último episodio y suma chismes y detalles exclusivos que siguen marcando la convivencia en la casona.

Sigue EN VIVO El Internado Más Picante

En la anterior entrega del encierro, Fabio Agostini y Luis Mateucci se enfrascaron en una pelea que casi llega a las manos y por la cual tuvo que intervenir la producción.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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