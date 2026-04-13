Otakin y Fabio Agostini estarán cerca de los golpes: Mira EN VIVO el capítulo 112 de El Internado React

13 abr. 2026 - 21:45 hrs.

Esta noche se vivirá un nuevo capítulo de El Internado, donde los conflictos seguirán intensificándose.

En esta próxima entrega, Otakin y Fabio Agostini comenzarán a lanzarse comentarios bastante duros, que subirán la tensión entre ambos y comenzarán a acercarse poco a poco.

Sigue EN VIVO El Internado React

Como ya es habitual, Nati Blaschke y Álex Ortiz estarán al mando de El Internado React, el espacio donde se analiza, comenta y reacciona en tiempo real a todo lo que ocurre en pantalla, además de recoger la opinión del público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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