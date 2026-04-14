El Internado Más Picante - Capítulo 113: Otakin y Fabio casi llegan a los golpes

14 abr. 2026 - 21:00 hrs. | Act. 15 abr. 2026 - 00:21 hrs.

El Internado Más Picante volvió esa noche con un nuevo capítulo, consolidándose como el espacio clave para repasar todo lo que dejó el encierro.

Con la conducción de Nati Blaschke y Álex Ortiz, el programa revisó los momentos más relevantes del último episodio y sumó chismes exclusivos que siguieron marcando la convivencia dentro de la casona.

El Internado Más Picante - Capítulo 113

En la entrega anterior del encierro, Otakin fue encarado por Fabio Agostini luego de que ambos protagonizaran un breve intercambio de palabras en la cocina.

¡No te pierdas El Internado Más Picante con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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