El Internado React - Capítulo 113: Cinco participantes luchan por quedarse en la casona

14 abr. 2026 - 21:45 hrs. | Act. 15 abr. 2026 - 00:40 hrs.

El encierro no dio tregua y esa noche se estrenó un nuevo capítulo de El Internado, con tensiones que continuaron escalando entre los participantes.

En esta entrega, se vivió una nueva prueba de eliminación en la cocina entre Kari Belén, Akemi Nakamura, Luis Mateucci, Natalia Rodríguez y Otakin.

El Internado React - Capítulo 113

Como ya es habitual, Nati Blaschke y Álex Ortiz estuvieron al mando de El Internado React, el espacio donde se opinó, comentó y reaccionó en tiempo real a todo lo que ocurrió en pantalla, además de recoger la opinión del público.

¡No te pierdas El Internado React con Nati Blaschke y Álex Ortiz!

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